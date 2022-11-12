Кварацхелия гордится тем, что его сравнивают с Марадоной

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал сравнения себя с легендой неаполитанского клуба Диего Марадоной.

«Говоря о том, что меня сравнивают с Марадоной, я думаю, что никто не может сравниться с ним, он был легендой футбола. Очень трудно ожидать, что в будущем появится такой игрок, как он. Безусловно, я очень рад, когда болельщики сравнивают меня с ним. Это очень много значит для меня и заставляет чувствовать ответственность еще больше. Когда вас сравнивают с таким футболистом, вы можете только гордиться этим и быть счастливым», — приводит слова Кварацхелии Corriere dello Sport.

21-летний грузин присоеденился к «Наполи» в июле 2022 года и провел за итальянский клуб 17 матчей, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Болельщики неаполитанцев дали игроку прозвище «Кварадона», обыграв фамилию Марадоны.