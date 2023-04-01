«Венеция» обыграла «Комо». Черышева заменили во втором тайме
«Венеция» дома обыграла «Комо» в матче 31-го тура второго дивизиона Италии — 3:2.
Голами в составе победителей отметились Антонио Кандела, Томмазо Миланезе и Йоэль Похьянпало. За гостей забили Лукас Да Кунья и Алессандро Габриэллони.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и был заменен на 68 минуте. Вместо него на поле вышел Деннис Йонсен.
«Венеция» набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии В. «Комо» идет на 11-й строчке — 39 очков.
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|
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|
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|32-37
|34
|
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|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
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|
18
|Верона
|27
|4
|7
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|
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|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
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Сассуоло – Торино
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Наполи
|21
|
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Хвича Кварацхелия
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|1
|6
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