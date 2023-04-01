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«Венеция» обыграла «Комо». Черышева заменили во втором тайме

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» дома обыграла «Комо» в матче 31-го тура второго дивизиона Италии — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Антонио Кандела, Томмазо Миланезе и Йоэль Похьянпало. За гостей забили Лукас Да Кунья и Алессандро Габриэллони.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и был заменен на 68 минуте. Вместо него на поле вышел Деннис Йонсен.

«Венеция» набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии В. «Комо» идет на 11-й строчке — 39 очков.

Италия: Серия В. 31-й тур
01 апр, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:2
Комо

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
0
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