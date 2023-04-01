Чемпионат Италии: «Наполи» — «Милан», «Интер» — «Фиорентина» и другие матчи 28-го тура

28-й тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь