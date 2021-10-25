Валерий Баринов о возможной аренде Миранчука: «Наверное, «Аталанта» хочет от него избавиться»

Болельщик «Локомотива», актер Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«За полтора года в состав не вошел, выходит только на замену, наверное, «Аталанта» хочет от него избавиться. В России ему делать нечего. Поскольку с симпатией отношусь к Алексею как к игроку некогда любимого мной «Локомотива», желаю ему хорошего будущего. Изначально сам момент продажи Миранчука за такую маленькую цену не гарантировал ему игры в основном составе. Когда покупают дешево игрока, то его так и держат, так и воспринимают. Дали возможность поиграть, проявил себя неплохо, но их это не устраивает. Момент продажи игрока был неудачным», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев высказался «Чемпионату» о том, что обсудит с клубом аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб зимой.

Россиянин в этом сезоне сыграл семь матчей за «Аталанту» и отметился одной голевой передачей.