Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«Миранчук — игрок большого таланта. Растила его, слежу за ним. То, что вижу сейчас, — ему абсолютно не подходит команда. Не подходит «Аталанта». Такое бывает в футболе. Он там погас. Алексей потерял уверенность в себе, потерял креативность. Они его просто затюкали. В итальянском чемпионате было неуютно Роналдо, поэтому что тут говорить», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный менеджер высказалась о будущей карьере Алексея Миранчука.

«На его месте не стала бы возвращаться в Россию, поехала бы в Европу. Его закурнали окончательно какими-то глупостями. То, что сейчас вижу, это половина от того Миранчука, которого все знали», — добавила Смородская в интервью «СЭ».

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев высказался «Чемпионату» о том, что обсудит с клубом аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб зимой.

Россиянин в этом сезоне сыграл семь матчей за «Аталанту» и отметился одной голевой передачей.