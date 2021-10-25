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Смородская — о возможной аренде Миранчука: «В «Аталанте» его просто затюкали, ему не подходит этот клуб»

12:22
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«Миранчук — игрок большого таланта. Растила его, слежу за ним. То, что вижу сейчас, — ему абсолютно не подходит команда. Не подходит «Аталанта». Такое бывает в футболе. Он там погас. Алексей потерял уверенность в себе, потерял креативность. Они его просто затюкали. В итальянском чемпионате было неуютно Роналдо, поэтому что тут говорить», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный менеджер высказалась о будущей карьере Алексея Миранчука.

«На его месте не стала бы возвращаться в Россию, поехала бы в Европу. Его закурнали окончательно какими-то глупостями. То, что сейчас вижу, это половина от того Миранчука, которого все знали», — добавила Смородская в интервью «СЭ».

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев высказался «Чемпионату» о том, что обсудит с клубом аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб зимой.

Россиянин в этом сезоне сыграл семь матчей за «Аталанту» и отметился одной голевой передачей.

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Сергей Федоров все материалы автора

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