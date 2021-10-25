Аллегри о ничьей с «Интером»: «Ювентус» мог бы добиться большего»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1).

«Первый тайм был хорош, второй — еще лучше. У нас было несколько шансов, так что мы могли бы добиться большего. Давайте не будем забывать, что «Интер» силен технически и физически, поэтому нам нужна была такая работоспособность. Вначале мы были слишком взволнованы прессингом, но это тоже еще один этап в процессе роста. Мы потеряли восемь из девяти очков в первых трех турах, поэтому нам пришлось начинать заново с основ — организация и прочная защита», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Интер» с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 15 очками — на шестой строчке.