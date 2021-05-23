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В «Ювентусе» объяснили, почему Роналду остался в запасе на матч с «Болоньей»

22:35
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, почему форвард команды Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе на матч 38-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

«Криштиану Роналду не травмирован, — цитирует Паратичи в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. — В последние дни мы играли много матчей, в среду (в финале Кубка Италии против «Аталанты» — Прим. «СЭ») у нас был очень энергозатратный матч. Вместе с Пирло мы решили, что он не выйдет в стартовом составе. Но он доступен».

36-летний португалец в текущем сезоне провел 33 матча в серии А и забил 29 мячей.

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