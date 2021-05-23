Источник: Роналду остался в запасе не из-за травмы
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на матч 38-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» не из-за травмы, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Указано, что он не сыграет в старте по решению главного тренера Андреа Пирло.
Матч «Болонья» — «Ювентус» начнется в 21.45 по московскому времени. 36-летний португалец в текущем сезоне провел 33 матча в серии А и забил 29 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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