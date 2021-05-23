«Ювентус» разгромил «Болонью» и вышел в Лигу чемпионов

23 мая «Ювентус» в гостях одержал разгромную победу над «Болоньей» (4:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии.

В составе команды Андреа Пирло дублем отметился Альваро Мората, еще по разу отличились Федерико Кьеза и Адриен Рабьо. За «Болонью» гол забил Рикардо Орсолини.

«Ювентус» (78 очков) занял четвертое место в турнирной таблице серии А и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2021/22. «Болонья» — 12-я строчка и 41 балл.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«Болонья» — «Ювентус» — 1:4 (0:3)

Голы: Кьеза, 6 (0:1). Мората, 29 (0:2). Рабьо, 45 (0:3). Мората, 47 (0:4). Орсолини, 85 (1:4).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Фараго, 68), Сумаоро, Томиясу, Медель (Антов, 58), Сванберг, Схаутен (Балдурссон, 80), Паласио, Виньято (Сансоне, 58), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 57).

«Ювентус»: Щенсны (Пинсольо, 68), Кьеллини (Маккенни, 58), Данилу (Бернардески, 68), Алекс Сандру, де Лигт (Бонуччи, 46), Рабьо, Куадрадо, Мората, Дибала, Кьеза (Артур, 58), Кулушевски.

Предупреждения: Мората, 37. Медель, 43. Маккенни, 65.

Судья: Валери (Италия).

23 мая. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».