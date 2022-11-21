В «Роме» заявили, что никогда не вели переговоров с Роналду
Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о том, что римский клуб интересовался Криштиану Роналду.
«Роналду никогда не рассматривался «Ромой» — ничего серьезного или конкретного, несмотря на все слухи. Мы никогда не вели переговоры с ним. Возможно, Криштиану связали с нами, поскольку я и Жозе Моуринью тоже португальцы», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо.
Летом некоторые СМИ сообщали о том, что Роналду близок к переходу в «Рому».
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|
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|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
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|15
|1
|3
|11
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|
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
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|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
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|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
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|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
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|4.01
|22:45
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Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен
Наполи
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|
|
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Себастьяно Луперто
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|1
|1
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