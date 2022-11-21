В «Роме» заявили, что никогда не вели переговоров с Роналду

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о том, что римский клуб интересовался Криштиану Роналду.

«Роналду никогда не рассматривался «Ромой» — ничего серьезного или конкретного, несмотря на все слухи. Мы никогда не вели переговоры с ним. Возможно, Криштиану связали с нами, поскольку я и Жозе Моуринью тоже португальцы», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо.

Летом некоторые СМИ сообщали о том, что Роналду близок к переходу в «Рому».