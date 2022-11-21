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Сегодня, 00:59

В «Роме» заявили, что никогда не вели переговоров с Роналду

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о том, что римский клуб интересовался Криштиану Роналду.

«Роналду никогда не рассматривался «Ромой» — ничего серьезного или конкретного, несмотря на все слухи. Мы никогда не вели переговоры с ним. Возможно, Криштиану связали с нами, поскольку я и Жозе Моуринью тоже португальцы», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо.

Летом некоторые СМИ сообщали о том, что Роналду близок к переходу в «Рому».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Криштиану Роналду
ФК Рома
0
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Неделя

Роберто Манчини вышел на третье место по числу матчей со сборной Италии среди тренеров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Марко Арнаутович

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И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
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Лечче

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