«Интер» готов продлить контракт с Дармианом

«Интер» в ближайшее время планирует продлить контракт с защитником Маттео Дармианом, пишет La Gazzetta dello Sport. Его нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

По данным источника, в ближайшее время стороны начнут переговоры о будущем игрока в команде.

32-летний итальянец перешел в «Интер» из «Пармы» осенью 2020 года. В этом сезоне он провел за команду 14 матчей, сделав два ассиста. Ранее он также играл за «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Палермо», «Торино» и национальную сборную Италии.