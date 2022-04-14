В контракте Куадрадо с «Ювентусом» активировался пункт об автоматическом продлении

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо останется в команде на следующий сезон. В контракте колумбийского футболиста активировался пункт об автоматическом продлении до окончания сезона-2022/23, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом клуб все еще намерен предложить ему новое соглашение, но на более скромных финансовых условиях. Сейчас 33-летний колумбиец получает в клубе около 5 миллионов евро за сезон.

Текущий контракт хавбек официально рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах и забил пять голов, а также сделал три голевые передачи.