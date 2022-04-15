Буффон рассказал, кого считает фаворитом на победу в серии А

Буффон считает «Интер» фаворитом на победу в серии А сезона-2021/22

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, за какую команду болеет в гонке за чемпионство Италии.

«Мы видим, что чемпионат очень ровный. Хотя обычно доминировала одна команда. В начале сезона казалось, что доминировать должен «Интер», но у них был спад. Однако сейчас, после победы над «Ювентусом», мне снова кажется, что «Интер» — фаворит», — цитирует Буффона La Stampa.

После 32 туров серии А в турнирной таблице лидирует «Милан» (68), вторым идет «Интер» (66), на третьем месте — «Наполи» (66). В чемпионате Италии командам предстоит провести еще 6 туров.