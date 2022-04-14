Президент «Торино» сообщил, что Белотти летом покинет клуб

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что нападающий Андреа Белотти покинет клуб летом.

«Андреа Белотти не станет продлевать контракт и покинет клуб в статусе свободного агента. Возможно, он уже договорился с другой командой», — цитирует Кайро La Gazzetta dello Sport.

Контракт Белотти с «Торино» действует до июня 2022 года. В сезоне-2021/22 28-летний нападающий провел за «быков» 17 матчей в чемпионате Италии, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

По данным итальянских СМИ, на нападающего сборной Италии претендуют «Милан», «Фиорентина», «Наполи» и «Рома».