Новичок «Ювентуса» Бремер выбрал 3-й номер. С 2005 года под ним играл Кьеллини

Новичко «Ювентуса» Бремер взял в клубе 3-й номер, после ухода Кьеллини

Новичок «Ювентуса» Глейсон Бремер выбрал игровой номер в новом клубе. 25-летний бразилец будет выступать под 3-м номером.

Ранее под ним играл капитан туринцев Джорджо Кьеллини, который взял его после прихода в клуб в 2005 году. Экс-защитник в июне перешел в «Лос-Анджелес».

Лучший защитник серии А сезона-2021/22 Бремер заключил с «Ювентусом» контракт на 5 лет.