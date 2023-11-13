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Сегодня, 13:30

В Италии удивлены отсутствием Кварацхелии в основе «Наполи»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В 12-м туре серии А «Наполи» уступил дома (0:1) «Эмполи», который возглавляет Аурелио Андреаццоли, бывший помощник Лучано Спаллетти. Отметим, что в ходе самостоятельной тренерской карьеры он победил неаполитанцев уже в пятый раз.

La Gazzetta dello Sport уничтожила своей оценкой покидающего «Наполи» тренера Руди Гарсию, поставив ему позорный балл 4,0. Лучшим же игроком в составе хозяев в очередной раз признан грузин Хвича Кварацхелия, появившийся на поле на 54-й минуте, — 6,5. Комментарий издания: «Сбросил мяч на Линдстрема, однажды пробил с правой, дважды — с левой, заставив голкипера Беришу проявить все свое мастерство. Почему же Квара вышел на поле только после перерыва?» Видимо, ответ кроется в рецензии на работу Гарсии: «Перетряхнул «Наполи». И уничтожил его».

Оценки La Gazzetta dello Sport.

Corriere dello Sport оценила игру Кварацхелии на 6,0: «Голкипер Бериша не позволил Кваре сотворить чудо. Но такой талант не должен сидеть на скамейке запасных».

А вот Tuttosport довольно критически отнеслось к выступлению Хвичи — скромные 5,0: «Мог забить победный гол при счете 0:0, но вратарь Бериша лишил этой возможности. С трудом вошел в игру и ошибался даже в банальных передачах».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Эмполи
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«Отсутствовал на поле». В Италии уничтожили Миранчука за игру с «Удинезе»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
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 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
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Аталанта – Наполи
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