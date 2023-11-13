Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:18

Осимхен: «У меня нет любимого клуба в АПЛ, но есть футболки «Челси» и «МЮ»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, за какими английскими клубами он следит.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня нет любимого клуба в АПЛ, но есть две футболки — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У меня много друзей болеют за «Челси», несколько поддерживают и «МЮ». АПЛ — самая почитаемая лига у всех игроков из Африки — большой турнир», — сказал нигериец в эфире The Obi One Podcast.

Контракт 24-летнего форварда с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне Осимхен провел за клуб 10 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Челси
0
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
ФФККР поддержала Валиеву после этапа Гран-при России в Казани
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Италии удивлены отсутствием Кварацхелии в основе «Наполи»

Сарри назвал Моуринью занозой в заднице
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости