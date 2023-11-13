Осимхен: «У меня нет любимого клуба в АПЛ, но есть футболки «Челси» и «МЮ»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, за какими английскими клубами он следит.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня нет любимого клуба в АПЛ, но есть две футболки — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У меня много друзей болеют за «Челси», несколько поддерживают и «МЮ». АПЛ — самая почитаемая лига у всех игроков из Африки — большой турнир», — сказал нигериец в эфире The Obi One Podcast.

Контракт 24-летнего форварда с «Наполи» истекает летом 2025 года. В этом сезоне Осимхен провел за клуб 10 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.