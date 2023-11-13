Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:20

«Отсутствовал на поле». В Италии уничтожили Миранчука за игру с «Удинезе»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото AFP

В 12-м туре серии А «Аталанта» сделала в гостях ничью 1:1 с «Удинезе». Команда Джанпьеро Гасперини провела слабый матч, сравняв счет на 90+2-й минуте.

Наш полузащитник Алексей Миранчук впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Аталанты». Россиянин провел полную встречу, став худшим футболистом по версии ведущего спортивного издания Италии La Gazzetta dello Sport. Отметим, что появление Миранчука с первых минут стало сюрпризом для всех местных СМИ — ни одно не указывало экс-железнодорожника в своих версиях «старта».

La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку оценку 4,5 с таким комментарием: «Отсутствовал на поле. Не совершил ни одного полезного действия».

Оценки La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport поставило Алексею 5,5: «Были отдельные вспышки, но никак не повлиял на игру». Corriere dello Sport оказалась самой благосклонной — 6,0.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков с отставанием в одно от идущего четвертым «Наполи», который в следующем туре примет в Бергамо.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Удинезе
2
3
Читайте также
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и будущее-2023
В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука
Камоцци: «Не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии»
Миранчук вышел на замену в матче с «Дженоа»
Барбоза считает, что Миранчук способен играть в любой европейской команде
Шалимов — об игровом времени Миранчука: «Важно не унывать, не терять тренировочный тонус»
Камоцци считает, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью: «Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки — это фантастика»

В Италии удивлены отсутствием Кварацхелии в основе «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости