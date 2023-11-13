«Отсутствовал на поле». В Италии уничтожили Миранчука за игру с «Удинезе»

В 12-м туре серии А «Аталанта» сделала в гостях ничью 1:1 с «Удинезе». Команда Джанпьеро Гасперини провела слабый матч, сравняв счет на 90+2-й минуте.

Наш полузащитник Алексей Миранчук впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Аталанты». Россиянин провел полную встречу, став худшим футболистом по версии ведущего спортивного издания Италии La Gazzetta dello Sport. Отметим, что появление Миранчука с первых минут стало сюрпризом для всех местных СМИ — ни одно не указывало экс-железнодорожника в своих версиях «старта».

La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку оценку 4,5 с таким комментарием: «Отсутствовал на поле. Не совершил ни одного полезного действия».

Оценки La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport поставило Алексею 5,5: «Были отдельные вспышки, но никак не повлиял на игру». Corriere dello Sport оказалась самой благосклонной — 6,0.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков с отставанием в одно от идущего четвертым «Наполи», который в следующем туре примет в Бергамо.