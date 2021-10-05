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В Италии сообщили, что Миранчук может покинуть «Аталанту» зимой

23:24
Алексей Миранчук. Фото gianlucadimarzio.com.
Алексей Миранчук. Фото gianlucadimarzio.com.
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб. Если россиянин не сможет добиться того, чтобы получать больше игрового времени, то может покинуть команду уже в январе, сообщает Calciomercato.

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей, но при этом ни разу не провел встречу целиком. В общей сложности он отыграл только 155 минут.

Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Тогда сумма трансфера составила около 14,5 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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