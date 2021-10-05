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«Рома» хочет продлить контракт с защитником Манчини

23:10
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«Рома» намерена продлить контракт с защитником Джанлукой Манчини. Агент футболиста уже ведет активные переговоры с клубом, сообщает Calciomercato.

Нынешнее соглашение 25-летнего игрока истекает летом 2024 года. Ему предлагают контракт до 2026-го. Также футболиста ждет повышение нынешний зарплаты, которая составляет 2 миллиона евро за сезон.

«Рома» прибрела Манчини у «Аталанты» в 2019 году за 21 миллион евро (без учета бонусов). В этом сезоне защитник провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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