«Рома» хочет продлить контракт с защитником Манчини
23:10
«Рома» намерена продлить контракт с защитником Джанлукой Манчини. Агент футболиста уже ведет активные переговоры с клубом, сообщает Calciomercato.
Нынешнее соглашение 25-летнего игрока истекает летом 2024 года. Ему предлагают контракт до 2026-го. Также футболиста ждет повышение нынешний зарплаты, которая составляет 2 миллиона евро за сезон.
«Рома» прибрела Манчини у «Аталанты» в 2019 году за 21 миллион евро (без учета бонусов). В этом сезоне защитник провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.
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