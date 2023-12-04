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В Италии считают, что в матче с «Интером» Кварацхелия «запутался в своем дриблинге»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В воскресенье, 3 декабря, «Интер» разгромил в гостях «Наполи» (3:0) в центральном матче 14-го тура серии А.

Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия провел полный на поле все 90 минут. По итогам встречи все три крупнейших спортивных издания Италии поставили хавбеку одинаковую оценку — 6,0.

La Gazzetta dello Sport: «Периодически запутывался в своем дриблинге. Однако не сдавался, и именно диагональный удар Квары, на который феноменально среагировал Зоммер, стал единственным голевым моментом «Наполи» в попытках сравнять счет».

Corriere dello Sport: «Дармиан опекал его так, словно заливал огонь водой. И чаще всего защитнику это удавалось. Однако Квара не опускал рук и все время старался уйти от оппонента. Зоммер отразил его опасный удар, но в целом это был явно не вечер Хвичи».

Tuttosport: «Как обычно, партнеры нередко пытались задействовать его в атаках. Квара не всегда находил правильные решения, однако и партнеры не всегда отличались точностью в передачах».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
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3.12 22:45
Наполи – Интер
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4.12 22:45
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Оливье Жиру

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 7
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Доменико Берарди

Сассуоло

 7
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Джереми Толян

Сассуоло

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Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
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Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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