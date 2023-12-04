Итальянский журналист Будель: «В Италии знают про «Зенит». Это многолетний лидер и чемпион России»
Бывший футболист «Пармы» и «Брешии», журналист DAZN Алессандро Будель в интервью «СЭ» рассказал о своем представлении о современном российском футболе.
— Кого из российских игроков прошлого вы могли бы отметить применительно к серии А?
— У нас многие помнят Шалимова образца «Фоджи» и раннего «Интера». Еще я бы назвал Колыванова, который отыграл в серии А много сезонов.
— Какое представление вы имеете о современном российском футболе?
— Не могу сказать, что я сильно осведомлен о положении дел в российском футболе. Но, разумеется, знаю о том, что в нем доминирует клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» — это ваш многолетний лидер и чемпион, который, как я понимаю, является фаворитом и в этом сезоне. В Италии знают про «Зенит», именно про этот клуб говорили и писали чаще всего.
— Сборную Италии возглавляет Лучано Спаллетти, который дважды становился чемпионом России как раз с «Зенитом». Ваше мнение об этом тренере?
— Всей своей карьерой Лучано заслужил право возглавить сборную Италии. Не думаю, что ему было просто выиграть два подряд титула у вас в стране, а уж чемпионство «Наполи» — это и вовсе экстраординарное событие. Считаю, что Спаллетти — тренер высочайшего уровня со своим узнаваемым почерком. Не сомневаюсь, что он был в свое время звездой в российском чемпионате, то же самое можно сказать о нем и применительно к Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|14
|11
|2
|1
|33-7
|35
|
2
|Ювентус
|14
|10
|3
|1
|22-9
|33
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|14
|7
|3
|4
|26-17
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
8
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
9
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
10
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
11
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|14
|1
|9
|4
|12-21
|12
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Верона
|14
|2
|4
|8
|12-21
|10
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|1 : 0
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|3 : 1
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|1 : 1
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|3 : 0
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|3 : 3
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|1 : 2
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|0 : 3
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2