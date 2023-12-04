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Сегодня, 13:50

Итальянский журналист Будель: «В Италии знают про «Зенит». Это многолетний лидер и чемпион России»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Бывший футболист «Пармы» и «Брешии», журналист DAZN Алессандро Будель в интервью «СЭ» рассказал о своем представлении о современном российском футболе.

— Кого из российских игроков прошлого вы могли бы отметить применительно к серии А?

— У нас многие помнят Шалимова образца «Фоджи» и раннего «Интера». Еще я бы назвал Колыванова, который отыграл в серии А много сезонов.

— Какое представление вы имеете о современном российском футболе?

— Не могу сказать, что я сильно осведомлен о положении дел в российском футболе. Но, разумеется, знаю о том, что в нем доминирует клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» — это ваш многолетний лидер и чемпион, который, как я понимаю, является фаворитом и в этом сезоне. В Италии знают про «Зенит», именно про этот клуб говорили и писали чаще всего.

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— Сборную Италии возглавляет Лучано Спаллетти, который дважды становился чемпионом России как раз с «Зенитом». Ваше мнение об этом тренере?

— Всей своей карьерой Лучано заслужил право возглавить сборную Италии. Не думаю, что ему было просто выиграть два подряд титула у вас в стране, а уж чемпионство «Наполи» — это и вовсе экстраординарное событие. Считаю, что Спаллетти — тренер высочайшего уровня со своим узнаваемым почерком. Не сомневаюсь, что он был в свое время звездой в российском чемпионате, то же самое можно сказать о нем и применительно к Италии.

ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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Итальянский журналист Будель: «Мне нравится Миранчук, но ему нужно уходить из «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 1 : 2
3.12 22:45
Наполи – Интер
 0 : 3
4.12 22:45
Торино – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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