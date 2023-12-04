«Торино» — «Аталанта»: Миранчук выйдет с первых минут в матче против бывшей команды

Стали известны стартовые составы на матч «Торино» — «Аталанта» в 14-м туре серии А.

Встреча пройдет в Турине. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут. В минувшем сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Тамез, Войвода, Илич, Линетти, Белланова, Влашич, Сапата, Санабрия.

«Аталанта»: Муссо, Де Рон, Джимсити, Скалвини, Руджери, Хатебур, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Миранчук, Лукман.