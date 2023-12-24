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Сегодня, 17:11

В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия и Жозе Моуриньо.
Фото Reuters

В субботу в матче 17-го тура серии А «Рома» победила дома «Наполи» (2:0). Хвича Кварацхелия провел на поле 88 минут и получил низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.

La Gazzetta dello Sport назвала худшим игроком матча удаленного Маттео Политано, получившего унизительный бал 4,0. У Джованни Ди Лоренцо и Кварацхелии — чуть выше, 4,5. Комментарий издания по Хвиче: «На нем заработали желтые карточки два соперника, но гораздо больше запомнился театральными жалобами, нежели острыми действиями. К тому же именно грузин потерял мяч, спровоцировав атаку римлян, которая привела к первому голу».

Corriere dello Sport — 5,0: «В первом тайме был практически незаметен. Его закрыл Манчини, которого к тому же постоянно страховали партнеры. Да, именно Хвича заставил двух соперников получить предупреждения, но больше ничем не отметился».

Лишь туринское Tuttosport поставило Кваре 6,0: «На нем часто фолили, и этим легионер давал возможность своей команде перевести дух. При этом его действия были постоянно скованы плотной опекой».

После 17 туров «Наполи» находится на 7-м месте с 27 очками. В следующем туре действующий чемпион примет 29 декабря «Монцу».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
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Лукаку рассказал о важности победы «Ромы» в матче с «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 - : -
29.12 20:30
Наполи – Монца
 - : -
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Дженоа – Интер
 - : -
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 - : -
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Аталанта – Лечче
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