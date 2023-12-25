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Сегодня, 07:26

Агент Барбоза не хочет, чтобы Миранчук возвращался в РПЛ

Руслан Минаев
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Спортивный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Важно, чтобы он оставался играть в Италии. Если у Алексея пока нет нужного количества игрового времени, то он может перейти в какую-нибудь другую команду Серии А. В нем заинтересовано много итальянских команд. Если он приедет в Россию, то ему будет тяжело возвратиться в Европу», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Миранчука 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
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 Торино 17 6 6 5 15-17 24
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 Монца 17 5 6 6 16-18 21
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 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
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 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
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 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
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 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
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