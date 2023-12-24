Лукаку рассказал о важности победы «Ромы» в матче с «Наполи»

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку оценил игру команды в матче 17-го тура серии А с «Наполи» (2:0).

«Рома» заслужила победу своей игрой во втором тайме. Для нас важно побежать в таких поединках, ведь мы ставим перед собой цель занять минимум четвертое место", — цитирует бельгийца DAZN.

После 17 туров римская команда занимает шестое место, а неаполитанцы находятся на седьмой строчке.