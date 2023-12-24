Лукаку рассказал о важности победы «Ромы» в матче с «Наполи»
Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку оценил игру команды в матче 17-го тура серии А с «Наполи» (2:0).
«Рома» заслужила победу своей игрой во втором тайме. Для нас важно побежать в таких поединках, ведь мы ставим перед собой цель занять минимум четвертое место", — цитирует бельгийца DAZN.
После 17 туров римская команда занимает шестое место, а неаполитанцы находятся на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|17
|8
|3
|6
|28-21
|27
|
8
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|17
|6
|6
|5
|15-17
|24
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|- : -
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|- : -
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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