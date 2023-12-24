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Сегодня, 12:59

Лукаку рассказал о важности победы «Ромы» в матче с «Наполи»

Виктория Кравченко
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Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку оценил игру команды в матче 17-го тура серии А с «Наполи» (2:0).

«Рома» заслужила победу своей игрой во втором тайме. Для нас важно побежать в таких поединках, ведь мы ставим перед собой цель занять минимум четвертое место", — цитирует бельгийца DAZN.

После 17 туров римская команда занимает шестое место, а неаполитанцы находятся на седьмой строчке.

Ромелу Лукаку
ФК Наполи
ФК Рома
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Моуринью о победе над «Наполи»: «Рома» все время контролировала игру»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
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 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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