В Италии Миранчука признали худим игроком матча «Салернитана» — «Аталанта»
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука худшим игроком матча 4-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:0).
Российский футболист получил оценку 4,5 балла за встречу. Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» и был заменен в перерыве. Такие же оценки, как у российского игрока, получили еще два игрока «Аталанты», Руслан Малиновский и Марио Пашалич.
В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 5 матчах «Аталанты», на его счету 1 результативная передача.
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