Ибрагимовича и Жиру не попали в заявку «Милана» на матч с «Ювентусом»
Нападающие «Милана» Оливье Жиру и Златан Ибрагимович пропустят матч 4-го тура серии А с «Ювентусом».
Француз не заявлен на матч, так как недавно переболел коронавирусом. Ибрагимович восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.
Заявка «Милана» на игру, которая пройдет сегодня, 19 сентября. Начало — в 21.45 (мск).
Вратари: Андреас Юнгдаль, Майк Меньян, Чиприан Тэтэрушану.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.
Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Браим Диас, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.
Нападающие: Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.
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