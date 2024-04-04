«Бледная тень». В Италии критикуют Миранчука за кубковый матч с «Фиорентиной»
В среду, 3 апреля, «Аталанта» уступила в гостях «Фиорентине» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Ответная встреча состоится 24 апреля в Бергамо.
Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм. Наш легионер провалил игру — запомнился только желтой карточкой, которая стала для него второй в этом сезоне. Итальянские спортивные СМИ раскритиковали полузащитника, поставив ему низкие оценки.
La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Бледная тень футболиста, который несколько дней назад доминировал против «Наполи» на поле стадиона имени Марадоны. Возможно, на нем сказалось усталость на фоне блестящих 90 минут прошлого матча. В этот раз совсем не попал в игру, не было ни одного всплеска».
Corriere dello Sport — 5,0: «Получил предупреждение за фол против Паризи в центре поля. Только этим и запомнился в матче, где его совсем не было видно».
Tuttosport — 5,0: «Редко оказывался с мячом. А когда попробовал проявить активность, то лишь заработал предупреждение на Паризи. Логично, что в перерыве русского заменили».
Следующий матч «Аталанта» проведет уже в воскресенье, 7 апреля, в серии А — в гостях против «Кальяри».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55-35
|52
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26-45
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22-45
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34-57
|24
|
20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23-62
|14
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|20
|1
|5