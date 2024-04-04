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Джанашия назвал три лучших футбольных качества Кварацхелии

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Все знают, что в сборной он самый сильный. В игре с Грецией несколько раз его били по ногам. У него всегда так будет. Двое-трое всегда будут закрывать Хвичу, потому что знают его игру. Но Хвича обязательно должен еще прибавить. Три качества, которые делают его таким крутым? Дриблинг, скорость, обыгрыш», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Ранее сборная Грузии вместе с Кварацхелией в серии пенальти обыграла Грецию (0:0, по пен. — 4:2) и впервые в истории вышла в финальную стадию Евро-2024. Хвича выступает за национальную команду Грузии с 2019 года и провел за нее 28 матчей, забив 15 голов.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
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 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
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 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
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