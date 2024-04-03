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3 апреля, 23:57

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии, Миранчука заменили после перерыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Аталанта».
Фото Reuters

«Аталанта» на выезде уступила «Фиорентине» в первом матче полуфинала Кубка Италии — 0:1.

Единственный гол на 31-й минуте забил Роландо Мандрагора.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды, получил желтую карточку на 28-й минуте и был заменен после перерыва.

Ответный матч между командами состоится в Бергамо 24 апреля.

Италия. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Аталанта
Источник: Сетка Кубка Италии
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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Миранчук вошел в стартовый состав «Аталанты» на полуфинальный матч Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
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6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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Ювентус

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Пауло Дибала

Рома

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Милан

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Уэстон Маккенни

Ювентус

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И К Ж
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Антуан Макумбу

Кальяри

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Ювентус

 25 1 6
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 20 1 5
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