«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии, Миранчука заменили после перерыва
«Аталанта» на выезде уступила «Фиорентине» в первом матче полуфинала Кубка Италии — 0:1.
Единственный гол на 31-й минуте забил Роландо Мандрагора.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды, получил желтую карточку на 28-й минуте и был заменен после перерыва.
Ответный матч между командами состоится в Бергамо 24 апреля.
Источник: Сетка Кубка Италии
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|
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|30
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|16
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|29-45
|28
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|Верона
|30
|6
|9
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|27-40
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16
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|30
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|15
|30-51
|27
|
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|30
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|Эмполи
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|5.04
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Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
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Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
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|8.04
|21:45
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Удинезе – Интер
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