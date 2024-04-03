«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии, Миранчука заменили после перерыва

«Аталанта» на выезде уступила «Фиорентине» в первом матче полуфинала Кубка Италии — 0:1.

Единственный гол на 31-й минуте забил Роландо Мандрагора.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды, получил желтую карточку на 28-й минуте и был заменен после перерыва.

Ответный матч между командами состоится в Бергамо 24 апреля.