В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии объявила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса. Рынок должен был открыться 1 июня, закрыться — 2 сентября.

Теперь итальянские клубы могут регистрировать новых игроков с 1 сентября по 5 октября. С большой долей вероятности это решение повлияет на сроки зимнего трансферного окна.

Серия А возобновится 20 июня. «Ювентус» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Туринцы на два балла опережают «Лацио».