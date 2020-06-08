Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

20:35

Федерация футбола Италии объявила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса. Рынок должен был открыться 1 июня, закрыться — 2 сентября.

Теперь итальянские клубы могут регистрировать новых игроков с 1 сентября по 5 октября. С большой долей вероятности это решение повлияет на сроки зимнего трансферного окна.

Серия А возобновится 20 июня. «Ювентус» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Туринцы на два балла опережают «Лацио».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир