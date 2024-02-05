В Италии хвалят Миранчука за матч с «Лацио»

В воскресенье, 4 февраля, «Аталанта» дома победила «Лацио» (3:1) в 23-м туре серии А. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

Все три спортивных издания Италии поставили нашему легионеру оценку 7,0.

La Gazzetta dello Sport: «Его левая нога всегда что-то придумывает, в том числе и при исполнении угловых. Единственное, что можно поставить в упрек, — не докрутил мяч в угол так, чтобы сделать счет 3:0».

Corriere dello Sport: «Подтвердил, что находится в прекрасной форме».

Tuttosport: «Создал немало остроты. Два соперника заработали на нем предупреждения, и в целом на русском много фолили».