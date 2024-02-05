После победы над «Вероной» Кварацхелию в Италии назвали ангелом

В воскресенье, 4 февраля, «Наполи» победил дома «Верону» (2:1) в 23-м туре серии А. Решающий гол на 87-й минуте забил Хвича Кварацхелия — итальянские спортивные СМИ признали его лучшим игроком матча.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило грузину оценку 7,5: «Добавил к своей технике конкретику. Такое впечатление, что в первом тайме в составе хозяев находился на поле один — вся опасность у чужих ворот исходила от него. Решающий мяч в концовке встречи полностью заслужил на фоне того, что создал до этого момента».

Corriere dello Sport — 7,5: «Хвича — футбол среди пустыни. Забил гол невероятной красоты. Это ангел, который ниспослан «Наполи».

Tuttosport — 7,0: «Исполнил классный голевой удар в концовке матча, который провел на своем высоком уровне».