Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

5 февраля, 15:48

«Главный тренер «Торино» очень рисковал, доверив этому игроку место в составе». В Италии жестко прошлись по Сазонову

В Италии раскритиковали Сазонова за игру с «Салернитаной»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Саба Сазонов.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 4 февраля, «Торино» сделал дома нулевую ничью с «Салернитаной» в 23-м туре серии А. Защитник хозяев Саба Сазонов провел на поле 80 минут, получив желтую карточку в середине первого тайма.

Итальянские спортивные СМИ поставили бывшему футболисту «Динамо» невысокие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Должен научиться сдерживать свою агрессивную манеру. Получил бестолковое предупреждение в центре поля. Постоянно опасно балансировал в отборе между ногой соперника и мячом».

Tuttosport — 5,5: «Смотрелся слишком неуверенно. Допустил много мелких ошибок, который связаны не с недостатком техники, а с той боязнью, с которой вышел на матч. Главный тренер туринцев Юрич очень рисковал, когда доверил этому игроку место в стартовом составе».

Corriere dello Sport — 5.0.

ФК Салернитана
ФК Торино
Саба Сазонов
3
3
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Италии хвалят Миранчука за матч с «Лацио»

СМИ: Моуринью оставил в раздевалке «Ромы» подаренный игроками перстень из-за чувства предательства
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 1 : 0
5.02 22:45
Рома – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости