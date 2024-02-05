«Главный тренер «Торино» очень рисковал, доверив этому игроку место в составе». В Италии жестко прошлись по Сазонову

В Италии раскритиковали Сазонова за игру с «Салернитаной»

В воскресенье, 4 февраля, «Торино» сделал дома нулевую ничью с «Салернитаной» в 23-м туре серии А. Защитник хозяев Саба Сазонов провел на поле 80 минут, получив желтую карточку в середине первого тайма.

Итальянские спортивные СМИ поставили бывшему футболисту «Динамо» невысокие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Должен научиться сдерживать свою агрессивную манеру. Получил бестолковое предупреждение в центре поля. Постоянно опасно балансировал в отборе между ногой соперника и мячом».

Tuttosport — 5,5: «Смотрелся слишком неуверенно. Допустил много мелких ошибок, который связаны не с недостатком техники, а с той боязнью, с которой вышел на матч. Главный тренер туринцев Юрич очень рисковал, когда доверил этому игроку место в стартовом составе».

Corriere dello Sport — 5.0.