В Италии хотят возобновить сезон 20 мая или в начале июня

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что досрочное завершение сезона в серии А было бы несправедливым. Страна является одним из эпицентров пандемии коронавируса.

— Главным приоритетом является завершение сезона, — приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на TMW Radio. - Идея состоит в том, чтобы возобновить игры с 20 мая или в начале июня и завершить сезон до конца июля. Рассматриваются и варианты игры в августе и сентябре. Мы не хотим рисковать следующим сезоном, ради завершения этого. Играть на нейтральных полях не лучшее решение, но такой вариант тоже рассматривается. Для этого мы ищем 4-5 вариантов мест. Нам пришлось бы назвать чемпиона и, полагаю, даже «Ювентус» был бы против.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 938 373 человек. Умерших — 47 273, выздоровевших — 194 405.

По данным Роспотребнадзора на 2 апреля, в России коронавирус выявлен у 3 548 человек, зарегистрированы 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек