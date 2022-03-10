В «Интере» рассказали о состоянии де Врея, который получил травму в матче с «Ливерпулем»

«Интер» выступил с заявлением по поводу состояния защитника Стефана де Врея, который получил мышечную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

30-летний нидерландец прошел обследование в одной из итальянских клиник, по итогам которого стало понятно, что футболист пропустит как минимум несколько дней. Игрок рискует пропустить матч 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», который состоится 13 марта.

В ближайшее время де Врей пройдет еще одно обследование, которое определит точные сроки восстановления от травмы.

«Интер» проиграл «Ливерпулю» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2.