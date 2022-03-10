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Сегодня, 08:37

В «Интере» рассказали о состоянии де Врея, который получил травму в матче с «Ливерпулем»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Интер» выступил с заявлением по поводу состояния защитника Стефана де Врея, который получил мышечную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

30-летний нидерландец прошел обследование в одной из итальянских клиник, по итогам которого стало понятно, что футболист пропустит как минимум несколько дней. Игрок рискует пропустить матч 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», который состоится 13 марта.

В ближайшее время де Врей пройдет еще одно обследование, которое определит точные сроки восстановления от травмы.

«Интер» проиграл «Ливерпулю» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2.

Источник: https://www.inter.it/it/news/2022/03/09/condizioni-stefan-de-vrij-inter.html
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
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 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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