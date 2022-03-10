«Интер» намерен продлить контракт с Хандановичем

«Интер» хочет продлить контракт с вратарем Самиром Хандановичем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, продление соглашения с 37-летним словенцем ожидается в ближайшие несколько недель.

Ханданович выступает за «Интер» с июля 2012 года. В сезоне-2021/22 он пропустил 30 голов в 38 матчах, отыграв 17 встреч на ноль. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2022 года.