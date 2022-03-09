Переговоры между «Ювентусом» и агентом Дибалы по новому контракту отложены

Встреча агента нападающего Пауло Дибалы с руководством «Ювентуса» отложена.

По информации Gazzetta dello Sport, переговоры были отложена до конца сезона-2021/22, что означает незаинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества.

По данным источника, на встрече в четверг «Ювентус» намеревался представить новые условия контракта для Дибалы на более низких условиях — 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

28-летний форвард выступает за итальянскую команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 6 результативных передач.