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Сегодня, 20:35

Переговоры между «Ювентусом» и агентом Дибалы по новому контракту отложены

Анна Горшкова
Корреспондент

Встреча агента нападающего Пауло Дибалы с руководством «Ювентуса» отложена.

По информации Gazzetta dello Sport, переговоры были отложена до конца сезона-2021/22, что означает незаинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества.

По данным источника, на встрече в четверг «Ювентус» намеревался представить новые условия контракта для Дибалы на более низких условиях — 7 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

28-летний форвард выступает за итальянскую команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/09-03-2022/juve-rinnovo-dybala-incontro-saltato-rinnovo-resta-bilico-4301773070021.shtml
Пауло Дибала
Футбол
ФК Ювентус
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2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
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 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
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 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
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14
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 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
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 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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