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Семин считает, что уровень Кварацхелии превосходит «ПСЖ»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«На сегодняшний день, его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде», — сказал Семин «СЭ».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что французский клуб сделал «Наполи» предложение в размере 100 миллионов евро. При этом, итальянцы хотят получить за футболиста 120-130 миллионов евро.

Кварахцелия в текущем сезоне провел 44 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

Константин Передерий

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
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 Лион 34 16 5 13 49-55 53
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 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
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 Нант 34 9 6 19 30-55 33
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