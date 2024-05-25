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Сегодня, 10:27

Конте готов снизить зарплатные ожидания ради «Наполи»

Виктория Кравченко
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Антонио Конте.
Фото Global Look Press

Итальянский тренер Антони Конте готов пойти на снижение зарплатных ожиданий ради того, чтобы возглавить «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным инсайдера, тренер поддерживает связь с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который считает его высоко профессиональным тренером.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.

На данный момент команду возглавляет Франческо Кальцона. «Наполи» после 37 туров занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очков.

Антонио Конте
ФК Наполи
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1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
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 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
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12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
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 Верона 37 9 10 18 36-49 37
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 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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