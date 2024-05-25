Конте готов снизить зарплатные ожидания ради «Наполи»
Итальянский тренер Антони Конте готов пойти на снижение зарплатных ожиданий ради того, чтобы возглавить «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным инсайдера, тренер поддерживает связь с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом, который считает его высоко профессиональным тренером.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он тренировал с 2021 по 2023 год.
На данный момент команду возглавляет Франческо Кальцона. «Наполи» после 37 туров занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|37
|29
|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
4
|Ювентус
|37
|18
|14
|5
|52-31
|68
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64-44
|63
|
7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48-38
|60
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39-49
|45
|
13
|Верона
|37
|9
|10
|18
|36-49
|37
|
14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
15
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|37
|2
|10
|25
|29-78
|16
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|- : -
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
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