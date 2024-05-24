Президент «Аталанты» заявил, что клуб выкупит Де Кетеларе у «Милана»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что клуб выкупит у «Милана» арендованного полузащитника Шарля Де Кетеларе.

«Шарль нам очень нравится. Мы довольны его игрой и продолжим работать вместе», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Перкасси.

«Аталанта» арендовала Де Кетеларе у «Милана» в августе 2023 года. 23-летний бельгиец забил 14 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.