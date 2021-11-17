«Рома» представила третью форму на сезон-2021/22

«Рома» презентовала третий комплект формы на текущий сезон. На футболке изображена эмблема в виде головы волка. Основной цвет экипировки желтый, рукава синие, с левого плеча вниз падает диагональная красно-синяя полоса.

Голова волка является неотъемлемой частью клубных элементов. Впервые нашивка появилась в 1978 году.