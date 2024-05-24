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Гасперини признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером мая в серии А.

Под руководством 66-летнего итальянца команда провела в этом месяце три матча в национально чемпионате. «Аталанта» победила «Салернитану» (2:1), «Рому» (2:1) и «Лечче» (2:0).

После 36 туров команда набрала 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Также «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, переиграв в финале «Байер» (3:0).

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
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Милан – Салернитана
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