Гасперини признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером мая в серии А.

Под руководством 66-летнего итальянца команда провела в этом месяце три матча в национально чемпионате. «Аталанта» победила «Салернитану» (2:1), «Рому» (2:1) и «Лечче» (2:0).

После 36 туров команда набрала 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Также «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, переиграв в финале «Байер» (3:0).