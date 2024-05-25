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Сегодня, 07:21

Артур Мело вернется в «Ювентус» по окончании сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело, арендованный «Фиорентиной», вернется в туринский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, при этом 27-летний бразилец не входит в планы «Юве» на следующий сезон. Агенты игрока работают над возможным продолжением карьеры в другом клубе.

В текущем сезоне Артур провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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