«Болонья» проиграла «Дженоа» в последнем туре сезона серии А

«Болонья» на выезде уступила «Дженоа» в матче 38-го тура серии А — 0:2.

У генуэзцев голы забили Руслан Малиновский и Витинья.

«Болонья» завершила сезон с 68 очками. «Ювентус» (68) имеет один матч в запасе и может выиграть бронзовые медали. Туринцы завтра примут «Монцу».

«Дженоа» набрала 49 очков и занимает 11-е место в таблице серии А.