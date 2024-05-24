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Сегодня, 21:04

«Ювентус» близок к подписанию лучшего голкипера сезона в серии А Ди Грегорио

Владислав Корегин
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Микеле Ди Грегорио.
Фото Global Look Press

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, руководство туринской команды ведет переговоры по переходу 26-летнего итальянца. В данный момент стороны согласовывают финальные детали сделки, которая оценивается в 20 миллионов евро.

Ди Грегорио выступает за «Монцу» с осени 2020 года. Всего за команду он провел 144 матча, пропустил 160 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

По итогам сезона-2023/24 Ди Грегорио признали лучшим голкипером серии А.

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 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
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 Торино 37 13 14 10 36-33 53
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 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
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 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
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 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
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 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
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 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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