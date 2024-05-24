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Сегодня, 13:32

«ПСЖ» предложил «Наполи» за Кварацхелию 100 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» готов заплатить за вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию 100 миллионов евро, утверждает Foot Mercato.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне 23-летний грузин провел 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Кварахцелия играл за «Динамо» Батуми, «Рустави», «Рубин» и московский «Локомотив».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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