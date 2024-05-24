«ПСЖ» предложил «Наполи» за Кварацхелию 100 миллионов евро

«ПСЖ» готов заплатить за вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию 100 миллионов евро, утверждает Foot Mercato.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне 23-летний грузин провел 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Кварахцелия играл за «Динамо» Батуми, «Рустави», «Рубин» и московский «Локомотив».