«Милан» объявил об отставке Стефано Пиоли

«Милан» объявил об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

Клуб расторг контракт со специалистом, который действовал до конца июня 2025 года.

Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года, в сезоне-2021/22 команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

23 мая сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать Паулу Фонсека, а Пиоли может продолжить карьеру в «Фенербахче».