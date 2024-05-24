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Сегодня, 11:14

«Милан» объявил об отставке Стефано Пиоли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Стефано Пиоли.
Фото Reuters

«Милан» объявил об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

Клуб расторг контракт со специалистом, который действовал до конца июня 2025 года.

Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 года, в сезоне-2021/22 команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

23 мая сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать Паулу Фонсека, а Пиоли может продолжить карьеру в «Фенербахче».

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Гасперини признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии

Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 - : -
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 - : -
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
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Виктор Осимхен

Наполи

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Рафаэл Леау

Милан

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
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Давиде Калабрия

Милан

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Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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