«Аль-Хиляль» готов предложить 100 миллионов евро за нападающего «Милана» Леау

«Аль-Хиляль» интересуется нападающим «Милана» Рафаэлом Леау, сообщает O Jogo.

По данным источника, в подписании 24-летнего португальца заинтересован его соотечественник Жорже Жезуш, возглавляющий команду из Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» готов предложить 100 миллионов евро за футболиста. В контракте Леау с «Миланом» прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро, при этом в апреле генеральный директор «россонери» Джорджо Фурлани заявил, что клуб не планирует продавать форварда этим летом.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.